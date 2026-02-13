С 16 февраля начнётся рост курса доллара. Каких изменений на валютном рынке ждут экономисты

В середине февраля валютный рынок нащупал временный баланс спроса и предложения. Независимо от решения по ключевой ставке ЦБ, вероятнее всего, сохранит жёсткость сигнала, а это фактор в пользу нацвалюты. Объёмы ежедневных продаж валюты по бюджетному правилу в феврале чуть сократились, но остаются у максимумов с 2021 года. Во второй половине месяца рубль также может отчасти опереться на подготовку компаний к налоговому периоду. При этом спрос на юаневую ликвидность в ближайшее время может быть выше среднего — всю следующую неделю в Китае будут праздничные выходные в связи с наступлением Нового года по лунному календарю. Так видит ситуацию на валютном рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.