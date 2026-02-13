С 16 февраля начнётся рост курса доллара. Каких изменений на валютном рынке ждут экономисты

Какие события повлияют на курс валют с 16 февраля.
Ближайшая неделя покажет, насколько устойчивы позиции рубля после рекордного укрепления в 2025 году. Национальная валюта прошла впечатляющий путь — с более чем 100 рублей за доллар в начале прошлого года до текущих 77,5 ₽ Январь продолжил эту тенденцию: доллар опускался до 75,7 ₽, обновив минимумы трёхлетней давности. Но сейчас начинается проверка на прочность. Заседание ЦБ 13 февраля по ключевой ставке станет первым серьёзным тестом — большинство аналитиков ждут, что регулятор возьмёт паузу и оставит ставку на 16%, не рискуя на фоне январского разгона инфляции. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
По его оценкам, нефтяной фактор пока работает в пользу рубля. Brent держится в районе 69−70 долларов за баррель, что обеспечивает стабильный приток экспортной выручки. Геополитика вносит волатильность — переговоры США и Ирана то вселяют надежды, то снова напрягают рынок, но российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях неопределённости. Экспортёры активно продают валюту, торговый баланс остаётся в профиците.
В середине февраля валютный рынок нащупал временный баланс спроса и предложения. Независимо от решения по ключевой ставке ЦБ, вероятнее всего, сохранит жёсткость сигнала, а это фактор в пользу нацвалюты. Объёмы ежедневных продаж валюты по бюджетному правилу в феврале чуть сократились, но остаются у максимумов с 2021 года. Во второй половине месяца рубль также может отчасти опереться на подготовку компаний к налоговому периоду. При этом спрос на юаневую ликвидность в ближайшее время может быть выше среднего — всю следующую неделю в Китае будут праздничные выходные в связи с наступлением Нового года по лунному календарю. Так видит ситуацию на валютном рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Реальные процентные ставки в экономике так или иначе остаются высокими, спрос ими прижат. Тем не менее импорт может постепенно стабилизироваться — складские запасы не безграничны. Цены на нефть и металлы растут, но экспорт из РФ сталкивается с усилением санкционного давления. С конца будущей недели рубль уже может почувствовать приближение налогового периода. На эти моменты обратил внимание инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.
Прогноз курса доллара с 16 февраля.
На следующей неделе Александр Шепелев ждёт курс китайской валюты ближе к уровню 11,3−11,4 ₽, доллар — к 78, а евро — выше 92.
— Существенных перемен валютных курсов на горизонте ближайшей недели не ждём. Прогнозируем юань в области 11−11,3, доллар — 76,5−78,5, евро — 91−93 рублей. Решение ЦБ по ставке, каким бы оно ни оказалось, в моменте вряд ли сколь-нибудь заметно отразится на рубле. На сентимент может скорее повлиять ток комментариев и прогнозный взгляд регулятора на перспективы этого года, — отметил Александр Бахтин.
В финансовом маркетплейсе «Сравни» считают, что, вероятнее всего, именно от уровня 75−78 рублей за доллар в феврале начнётся плавное ослабление российской валюты и к концу месяца есть шансы увидеть курс доллара на уровне 79−81 ₽ Таким образом, на следующей неделе можно ожидать умеренный рост доллара в пределах 77,5−80 ₽, но резких скачков при отсутствии геополитических шоков не предвидится.
Для следующей недели ключевым триггером будет именно решение Центробанка по ключевой ставке: пауза в снижении ставки удержит доллар в диапазоне 77−79 рублей, неожиданное смягчение может подтолкнуть к 81−83. Такой прогноз сделал Денис Астафьев.
— Вижу коридор 76−80 рублей за доллар как наиболее реалистичный. Сюрприз в виде снижения ставки может подтолкнуть доллар к 80−82 рублям, но такой сценарий маловероятен. Для россиян текущая стабильность рубля — позитивный сигнал. Крепкая валюта сдерживает импортную инфляцию, что важно в условиях повышения НДС. Геополитический фон остаётся сложным, однако наша экономика научилась работать в этих условиях — профицит торгового баланса, уверенный приток валютной выручки от экспорта и взвешенная политика регулятора создают запас прочности. Резких колебаний на следующей неделе не жду, — рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.