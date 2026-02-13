Промотали славу, добегались до статьи. За что арестуют Оксимирона, Слепакова и что ждёт остальных

Фёдоров* уехал на ПМЖ в Германию, когда ему было всего девять лет — в Руттеншайде отец музыканта — профессор теоретической физики из Ленинграда — преподавал в местном университете. Спустя шесть лет семья переехала в Британию. Причём в не самый благополучный город Слау, славившийся как один из местных хабов наркотрафика. За свою жизнь на Западе музыкант поработал грузчиком, кассиром, гидом, репетитором, конферансье и даже офисным служащим — слава к нему пришла только в России.