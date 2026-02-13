Промотали славу, добегались до статьи. За что арестуют Оксимирона, Слепакова и что ждёт остальных

Оксимирон*: фирма на Кипре, арест в России.
Беглый рэпер Оксимирон* заочно арестован на два месяца по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Мера будет действовать с момента экстрадиции музыканта в Россию или его задержания. Основанием для решения стали неоднократные нарушения рэпером требований для иноагентов.
В розыск Мирон Фёдоров* (это настоящее имя артиста) попал ещё весной 2024 года. Ему вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершённое лицом, уже подвергнутым за это административному наказанию), за что он может провести в колонии до двух лет.
Однако, кажется, рэперу всё равно, что вокруг него происходит в России. Он был одним из первых несогласных с СВО, кто сразу сбежал из страны. Игнорирование требований к иноагентам — по сути говоря, это маркер окончательного выбора между родиной и западной повесткой. Хотя по факту, что для Оксимирона* родина — отдельный большой вопрос. Большую часть своей жизни он провёл в Европе.
Фёдоров* уехал на ПМЖ в Германию, когда ему было всего девять лет — в Руттеншайде отец музыканта — профессор теоретической физики из Ленинграда — преподавал в местном университете. Спустя шесть лет семья переехала в Британию. Причём в не самый благополучный город Слау, славившийся как один из местных хабов наркотрафика. За свою жизнь на Западе музыкант поработал грузчиком, кассиром, гидом, репетитором, конферансье и даже офисным служащим — слава к нему пришла только в России.
При этом сюда артист приехал уже сформированной личностью — когда ему было 28 лет. Поэтому понятно, что комфортной его жизнь здесь была только до того момента, пока процессы в стране не стали противоречить вбитым в Оксимирона* за годы жизни в Европе западным установкам. Неудивительно, что он с лёгкостью променял родную страну на «европейские ценности».
Занятно при этом, что своё ИП в России артист закрывать не спешит. Оно продолжает работать и даже перешло на упрощённое налогообложение с 1 января этого года. В его деятельность входят не только стандартные для музыкантов виды, но и работа web-порталов и обработка данных, предоставление услуг по размещению информации.
На самого Фёдорова* зарегистрировано два товарных знака. Первый используется для официального мерча рэпера, второй — для его онлайн-магазина.
Впрочем, за границей музыкант точно не бедствует: в ноябре 2022 года, спустя месяц после того, как его в России внесли в реестр иностранных агентов, Оксимирон* открыл фирму на Кипре. Она называется «Горгород» и зарегистрирована в Никосии. Сфера деятельности компании: «создание музыки, организация выставочных концертов и другое». Это событие музыкант отметил выпуском композиции-дисса на другого беглого рэпера Моргенштерна*, а позже поехал в тур, начав с Лимассола.
Слепаков* проигнорировал маркировку. Итог — уголовка.
В тот же день прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении комика и шоумена Семёна Слепакова*. Причина та же, что и в случае с Оксимироном*, — уклонение от обязанностей иноагента. Ведомство установило, что Слепаков* в течение года по этому поводу привлекался к административной ответственности дважды, при этом с октября 2025 года по настоящее время он продолжает распространять материалы в соцсетях без специальной маркировки.
— Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Несмотря на активную гастрольную деятельность (в последнее время комик-бард зачастил в США и Канаду), больше денег у него, похоже, не появляется. На фоне снижения спроса стоимость выступления Слепакова* упала на полтора миллиона рублей. По факту уехавший юморист не может собрать залы за границей. Сейчас певец хватается за любые немногочисленные заказы на корпоративы, заметно поумерил свои аппетиты и снизил ценник за выступления с 5,6 млн до 4,5 млн рублей.
Ещё в 2023 году актёр Вячеслав Манучаров обвинял Слепакова* в том, что тот якобы получал здесь сотни миллионов, а когда Россия начала спецоперацию на Украине, подался в Израиль.
— Семён забыл спеть про то, сколько он получал от государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков* получал 120 000 000 ежегодно. Получается, по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил ещё 100 000 000. После разумного отказа в обиде отправился за границу, где сейчас поёт милые его сердцу песенки под гитару, — возмущался Манучаров в своих соцсетях.
В 2013, 2019 и 2020 году комик попадал в рейтинг Forbes «40 самых успешных звёзд России до 40 лет» с состоянием в $3,5 млн, $1,8 млн и $2,4 млн соответственно. Незадолго до начала СВО Слепаков* приобрёл элитную недвижимость в самом центре Москвы. 217 квадратов стоимостью 300 млн рублей расположены в одном из столичных переулков вблизи Крымской набережной в ЖК Park Residence.
Однако в 2022 году всё изменилось. Шоумен срочно продал жильё и, похоже, потерял на этом около 70 млн рублей, закрыл остатки бизнеса и ИП и подался на историческую родину в Израиль. На этом заработки и роскошная жизнь юмориста закончились.
Как Моргенштерн* промотал миллионы за границей.
Вряд ли когда-либо вернётся в Россию и беглый рэпер Моргенштерн (хотя и очень хочет). Основанием для бегства стала не политическая ориентированность артиста, а публичное заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором он заподозрил звезду в сбыте запрещённых веществ. После этого музыкант рванул в Дубай.
Впрочем, там он сделал ровно то же, что и его беглые коллеги-артисты, — публично осудил СВО, получил статус иноагента и также демонстративно игнорировал исполнение появившихся в связи с этим обязанностей. Разница между исполнителями оказалась только в том, что Моргенштерн* как будто бы до последнего не воспринимал происходящее всерьёз.
В итоге, когда прозрение наступило, оказалось поздно — рэпер попал под уголовное преследование по всё той же статье 330.1 УК РФ об уклонении от обязанностей иноагента. Теперь в случае возвращения в Россию его ждёт лишение свободы до четырёх лет.
Бравурные заявления, что Моргенштерн* никогда больше не вернётся в Россию, сменились бесконечным сетованием о том, что за границей всё не так, как дома, грустными песнями о своём одиночестве и даже заискиваниями перед Ксенией Собчак с завуалированной просьбой организовать ему возвращение домой.
После заработавшего в России закона о доходах иноагентов, согласно которому все их доходы будут поступать на особый счёт в банке и состоящие в реестре не смогут ими пользоваться, пока с них не снимут статус, рэпер публично стал жаловаться на незаметно подступившую бедность и выпрашивать деньги у подписчиков. Чтобы хоть как-то придать происходящему достойный вид, за донаты артист готов раздать автографы и мерч.
— Сегодня я обеднел на десятки миллионов рублей из-за вступившего в силу закона, по которому больше не получаю деньги за музыку на русских площадках, а это 90% моей аудитории, — сокрушался Моргенштерн*. — Ни на что не намекаю, но я три часа подписывал полторы тысячи открыток, а ещё у меня есть худи и футболки. Поддержите молодого музыканта!
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.