На Южных Курилах ощутили толчки: Произошло землетрясение магнитудой 5,4

На Курилах произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,4.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение произошло в четверг 12 февраля в Сахалинской области. О сейсмособытии информирует филиал Единой геофизической службы РАН (ФИЦ ЕГС РАН).

Речь идёт о землетрясении магнитудой 5,4, причём на Южных Курилах могли ощущаться толчки до 2−3 баллов.

Эпицентр сейсмособытия залегал на глубине 64 км в 149 километрах юго-восточнее остова Итуруп, уточнили в ведомстве.

В то же время произошло землетрясение на Байкале. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 14 километрах северо-восточнее села Заречье. Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла.

Таже сообщалось, что в ночь на 10 февраля в Краснодарском крае произошло землетрясение. Его отчетливо почувствовали многие жители Новороссийска и Анапы. Очевидцы рассказывали, что ощутили тряску, как от проезжающего рядом поезда.

Ранее в Запорожской области произошло землетрясение, его эпицентр находился в море.