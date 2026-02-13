На Южных Курилах ощутили толчки: Произошло землетрясение магнитудой 5,4

Таже сообщалось, что в ночь на 10 февраля в Краснодарском крае произошло землетрясение. Его отчетливо почувствовали многие жители Новороссийска и Анапы. Очевидцы рассказывали, что ощутили тряску, как от проезжающего рядом поезда.