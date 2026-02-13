Тела двух младенцев нашли в морозилке у матери девятерых детей во Франции

Женщина выбросила из окна 16-го этажа двоих детей, после чего покончила с собой в поселке Новогорелово Ленинградской области. Об этом 3 февраля сообщили в СК по региону. 23-летняя гражданка иностранного государства по очереди сбросила с балкона двоих детей 2024 и 2025 годов рождения. После этого она совершила суицид. Детям удалось выжить.