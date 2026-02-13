Тела двух младенцев нашли в морозилке у матери девятерых детей во Франции

Многодетную мать во Франции заподозрили в убийстве двух младенцев. Об этом сообщило издание Le Figaro.
50-леняя женщина, которая является матерью девяти детей, вероятно, причастна к гибели двух новорожденных. Их тела обнаружили в морозильной камере в ее доме в коммуне Айвиллер-э-Лиомон, департамент Верхняя Сона.
Француженка покинула жилье без предупреждения, чем и вызывала подозрения в свой адрес. Сейчас, по словам источника, в доме проживает один из ее сыновей. Что он рассказал сотрудникам полиции, пока неизвестно.
Женщину арестовали в среду, 11 февраля, в столичном регионе. По предварительной информации, ей предъявили обвинение в двойном детоубийстве, сказано в статье.
Женщина выбросила из окна 16-го этажа двоих детей, после чего покончила с собой в поселке Новогорелово Ленинградской области. Об этом 3 февраля сообщили в СК по региону. 23-летняя гражданка иностранного государства по очереди сбросила с балкона двоих детей 2024 и 2025 годов рождения. После этого она совершила суицид. Детям удалось выжить.