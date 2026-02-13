Не спортом единым: В Олимпийской деревне внезапно закончились презервативы

Журналисты отметили, что ситуация выглядит особенно контрастно на фоне прошлых Олимпиад. Так, на летних Играх в Париже два года назад спортсменам подготовили порядка 300 тысяч презервативов. По информации Repubblica, традиция бесплатной раздачи средств контрацепции в Олимпийских деревнях существует с 1988 года и была прервана лишь однажды — во время Олимпиады в Токио в 2021 году из-за пандемийных ограничений.