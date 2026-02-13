Не спортом единым: В Олимпийской деревне внезапно закончились презервативы

Организаторы подготовили для участников соревнований около 10 тысяч средств контрацепции, однако этого запаса оказалось явно недостаточно. Один из спортсменов на условиях анонимности признался, что презервативы закончились практически мгновенно, а новая поставка пока лишь обещана.
«Запасы закончились всего за три дня. Нам сказали, что презервативы ещё привезут, но когда именно — неизвестно», — рассказал атлет.
Журналисты отметили, что ситуация выглядит особенно контрастно на фоне прошлых Олимпиад. Так, на летних Играх в Париже два года назад спортсменам подготовили порядка 300 тысяч презервативов. По информации Repubblica, традиция бесплатной раздачи средств контрацепции в Олимпийских деревнях существует с 1988 года и была прервана лишь однажды — во время Олимпиады в Токио в 2021 году из-за пандемийных ограничений.
Ранее Life.ru писал, что сборную Украины в Олимпийской деревне изолировали подальше от других команд из-за конфликтного и токсичного поведения спортсменов. Другие атлеты попросту отказались с ними общаться, попросив переселить команду «на отшиб».
