Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не спортом единым: В Олимпийской деревне внезапно закончились презервативы

Олимпийская деревня в Кортина-д’Ампеццо столкнулась с неожиданным дефицитом — бесплатные презервативы для спортсменов исчезли уже через три дня после начала Зимних Игр. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa со ссылкой на одного из атлетов.

Источник: Life.ru

Организаторы подготовили для участников соревнований около 10 тысяч средств контрацепции, однако этого запаса оказалось явно недостаточно. Один из спортсменов на условиях анонимности признался, что презервативы закончились практически мгновенно, а новая поставка пока лишь обещана.

«Запасы закончились всего за три дня. Нам сказали, что презервативы ещё привезут, но когда именно — неизвестно», — рассказал атлет.

Журналисты отметили, что ситуация выглядит особенно контрастно на фоне прошлых Олимпиад. Так, на летних Играх в Париже два года назад спортсменам подготовили порядка 300 тысяч презервативов. По информации Repubblica, традиция бесплатной раздачи средств контрацепции в Олимпийских деревнях существует с 1988 года и была прервана лишь однажды — во время Олимпиады в Токио в 2021 году из-за пандемийных ограничений.

Ранее Life.ru писал, что сборную Украины в Олимпийской деревне изолировали подальше от других команд из-за конфликтного и токсичного поведения спортсменов. Другие атлеты попросту отказались с ними общаться, попросив переселить команду «на отшиб».

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.