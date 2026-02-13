В Кремле отреагировали на предложение ввести в школах оценки за поведение: что сказали

Введение оценки за поведение призвано восстановить порядок на уроках. Это станет рабочим инструментом учителей для нейтрализации школьников-дезорганизаторов, сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«Я отношусь к этому позитивно, у учителя должен быть какой-то инструмент к такому “отрезвлению” учащихся, которых сейчас просто невозможно урезонить», — сказал Новиков для ТАСС.
Он подчеркнул, что в школе есть подростки, которым все нипочем, но при этом любой взрослый вызывает у них раздражение.
Ранее Минпросвещения заявило, что с 1 сентября в российские школы могут вернутся оценки за поведение.
Кроме этого, накануне в Госдуме выступили с инициативой освободить учителей в школах от проверки домашних заданий. Там уточнили, что домашнее задание должно быть использовано в качестве закрепления материала.