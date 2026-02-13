Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле отреагировали на предложение ввести в школах оценки за поведение: что сказали

Кремль поддержал введение оценки за поведение в школах.

Источник: Комсомольская правда

Введение оценки за поведение призвано восстановить порядок на уроках. Это станет рабочим инструментом учителей для нейтрализации школьников-дезорганизаторов, сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Я отношусь к этому позитивно, у учителя должен быть какой-то инструмент к такому “отрезвлению” учащихся, которых сейчас просто невозможно урезонить», — сказал Новиков для ТАСС.

Он подчеркнул, что в школе есть подростки, которым все нипочем, но при этом любой взрослый вызывает у них раздражение.

Ранее Минпросвещения заявило, что с 1 сентября в российские школы могут вернутся оценки за поведение.

Кроме этого, накануне в Госдуме выступили с инициативой освободить учителей в школах от проверки домашних заданий. Там уточнили, что домашнее задание должно быть использовано в качестве закрепления материала.