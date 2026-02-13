РИА Новости: Внешний долг РФ на 1 февраля составил 61,97 миллиарда долларов

Рост валового внутреннего продукта РФ в 2025 году составил 1 процент. Об этом в декабре прошлого года сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии. Также он отметил, что за последние три года рост экономики РФ составил 9,7 процента, это значительно превышает показатели Европы.