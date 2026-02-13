РИА Новости: Внешний долг РФ на 1 февраля составил 61,97 миллиарда долларов

Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 февраля текущего года составлял 61,97 миллиарда долларов, это произошло впервые с 2006 года. Об этом сообщило РИА Новости.
Так, на 1 января 2006 года внешний государственный долг составлял 76,5 миллиарда долларов, а на 1 января 2007 года 52 миллиарда долларов и потом не превышал отметку 60 миллиардов долларов, следует из данных Министерства финансов России.
Госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП, это преимущество российской экономики, говорил ранее российский министр финансов Антон Силуанов, отмечается в статье.
Рост валового внутреннего продукта РФ в 2025 году составил 1 процент. Об этом в декабре прошлого года сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии. Также он отметил, что за последние три года рост экономики РФ составил 9,7 процента, это значительно превышает показатели Европы.
По его словам, проблему инфляции в стране удается решать, и к концу 2025 года она ожидается на уровне 5,7−5,8 процента.