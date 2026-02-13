Патриарх Кирилл попросил отслеживать «светские психопрактики» в приходах

«Я хотел бы обратить на это внимание: сейчас стали невероятно развиваться агрессивные светские психопрактики. На этом зарабатывают, создают какие-то салоны, где посетители деньги платят, — а результат может быть самым печальным. Поэтому хорошо бы каждому священнику изучить то, что происходит на территории его прихода. Узнать, есть ли такие учреждения; если есть, познакомиться, посмотреть, послушать, может быть, с владыкой посоветоваться — с тем чтобы мы, без междоусобной брани, конечно, но реально противостояли этому опасному явлению», — сказал патриарх.