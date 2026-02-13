Зеленский раскрыл детали увольнения Ермака: коррупция не при чем

Владимир Зеленский пояснил, что отставка экс-главы его офиса Андрея Ермака была продиктована «своими причинами». При этом киевский главарь не стал их раскрывать.
«У меня были свои причины», — сказал Зеленский для издания The Atlantic.
Это стало его ответом на предположение журналиста о коррупционной подоплеке увольнения Ермака.
В ноябре 2025 года Зеленский отправил Ермака в отставку. В этот же день у него прошли обыски. Источники уточнили, что следствие ведется в рамках дела о коррупции предпринимателя Тимура Миндича.
В свою очередь издание также информировало, что в окружении Зеленского начали беспокоиться о потере Украиной «окон возможностей» для установления мира.
К тому же, Atlantic писало, что киевский главарь может согласиться на территориальные уступки и отказаться от восточной части ДНР.