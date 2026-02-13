Всё о больничном листе в 2026 году: сколько дней дают, как оплачивается, новые правила с медкомиссией

— Если у человека так сложилось, вот он часто болеет. Так что же ему больничные давать? Нет, по врачебной комиссии больничные листы будут продлеваться. Но если он начинает набирать определённое количество больничных листов, то есть совокупно болеет полгода, то его могут направить на обследование, чтобы поставить ему инвалидность, — сказал Кондрахин в разговоре с Life.ru.