Всё о больничном листе в 2026 году: сколько дней дают, как оплачивается, новые правила с медкомиссией

Минздрав РФ предлагает ввести дополнительный контроль на предмет больничных: пациентов, которые оформили четыре и более больничных листа за полгода, могут направлять на медкомиссию. Такая мера вводится, чтобы исключить злоупотребления. Если вы берёте лист нетрудоспособности из-за обычной простуды один-два раза в год, изменения вас не коснутся.
На сколько дней дают больничный в 2026 году?
Сроки временной нетрудоспособности зависят от диагноза, тяжести состояния и динамики лечения. В большинстве случаев первичный лист оформляется лечащим врачом на ограниченный период, а затем может продлеваться после повторного осмотра.
Сроки больничного по диагнозам.
ОРВИ, простуда.
Минимум: 3 дня.
Максимум: 15 дней.
Продление: по решению врача.
Грипп.
Минимум: 5 дней.
Максимум: 15 дней.
Продление: при осложнениях — до 30 дней.
Пневмония.
Минимум: 10 дней.
Максимум: 30 дней.
Продление: по результатам КТ/рентгена.
Травма (перелом).
Минимум: 14 дней.
Максимум: 120 дней.
Продление: по динамике заживления.
Карантин (контакт с больным).
Минимум: 7 дней.
Максимум: 14 дней.
Продление: без продления.
Врач вправе продлить больничный после повторного осмотра и оценки состояния пациента. Если симптомы сохраняются или есть риск осложнений, выходить на работу не рекомендуется, поскольку это может привести к ухудшению состояния здоровья.
Как рассчитывается оплата больничного в 2026 году.
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и среднего заработка за последние два года.
Процент оплаты от среднего заработка.
Менее 5 лет стажа.
Процент оплаты: 60%
Пример (средний заработок 60 тыс. рублей в месяц): 36 тыс. рублей.
От 5 до 8 лет стажа.
Процент оплаты: 80%
Пример: 48 тыс. рублей.
8 лет и более.
Процент оплаты: 100%
Пример: 60 тыс. рублей.
Пособие рассчитывает работодатель на основе среднего заработка за последние два года. Первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, начиная с четвёртого дня выплаты осуществляет Фонд социального страхования (ФСС). При этом минимальная сумма пособия не может быть ниже МРОТ — в 2026 году он установлен на уровне 27 093 рублей, даже если страховой стаж сотрудника менее шести месяцев.
Электронный больничный (ЭЛН): как оформить в 2026 году?
Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) — это цифровая версия привычного бумажного больничного. Документ формируется в медицинской информационной системе и автоматически передаётся работодателю через систему социального страхования.
Оформляется ЭЛН при обращении к врачу — достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Пациенту сообщается номер больничного, который можно передать работодателю.
Новые правила 2026: когда направят на медкомиссию.
В 2026 году Минздрав предлагает ввести дополнительную проверку для часто болеющих пациентов. Основание — четыре и более больничных листа за последние полгода. В этом случае лечащий врач сможет направить пациента на врачебную комиссию.
Комиссия оценит обоснованность выдачи листков нетрудоспособности, динамику состояния и необходимость дальнейшего лечения или обследования. Речь не идёт об автоматическом отказе в больничном. Это необходимо для того, чтобы исключить случаи симуляции и выявить хронические заболевания, требующие системного подхода.
Проект приказа пока не утверждён. Если документ будет принят, изменения вступят в силу после прохождения всех согласований.
Когда направляют на комиссию, а когда нет.
Механизм предполагает адресный подход: частота и характер заболеваний будут иметь значение.
Направят на комиссию, если человек брал четыре и более больничных за 6 месяцев по ОРВИ или гриппу, а также есть подозрение на симуляцию заболевания.
Под дополнительный контроль не будут подпадать при больничном по уходу за ребёнком, а также в случае беременности, онкологии, туберкулёза, ВИЧ или почечной недостаточности.
Что делать, если вы часто болеете? Советы врача.
Причинами частых заболеваний ОРВИ могут быть не только ослабленный иммунитет или хроническая усталость, но и дефицит микроэлементов, постоянный стресс и иные причины.
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что если человек действительно часто болеет, то он будет находиться на контроле у врача, который при необходимости назначит соответствующее лечение.
— Если у человека так сложилось, вот он часто болеет. Так что же ему больничные давать? Нет, по врачебной комиссии больничные листы будут продлеваться. Но если он начинает набирать определённое количество больничных листов, то есть совокупно болеет полгода, то его могут направить на обследование, чтобы поставить ему инвалидность, — сказал Кондрахин в разговоре с Life.ru.
Также, по словам эксперта, пациенту может быть предложен план реабилитации.
— Им уже будет заниматься врач до понимания, могут его вытащить из этой ситуации, либо это действительно уже инвалид, потому что у него случилась такая болезнь, он ничего сделать с этим не может, — добавил врач.
Он предостерёг от попыток самостоятельно лечить свой недуг и рекомендовал всегда обращаться к врачу.
Ответы на частые вопросы.
Могут ли отказать в больничном?
Да, если врач не выявит признаков временной нетрудоспособности. Решение принимается на основании осмотра.
Сколько раз можно продлевать больничный?
Ограничений по продлению больничного листа нет, но при длительном сроке вопрос рассматривает врачебная комиссия.
Что будет, если скрыть предыдущие больничные?
Сведения о листах нетрудоспособности фиксируются в системе, поэтому скрыть их невозможно.
Как проверить, закрыт ли больничный?
Статус электронного листа можно уточнить у работодателя или в личном кабинете на Госуслугах.