От богов до «скуфов»: Неужели это те самые Ди Каприо, Рурк и другие кумиры девушек?

Пётр продолжает играть на сцене РАМТа и известен театралам. Но того покорителя женских сердец узнать в нём трудно. Актёр заметно набрал вес и погрузнел. Ситуацию усугубил перенесённый им коронавирус — Красилов прибавил около сорока килограммов. Но сейчас артист говорит, что работает над возвращением в форму. А что касается новых ролей — по его мнению, в современном кино многое решают именно продюсеры и телеканалы, актёры могут быть талантливыми, но если их не заметят или не продвинут, то получить роль невозможно. А сам Пётр сказал, что «не умеет стучать в нужные двери», оттого и не снимается.