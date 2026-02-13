Ричмонд
Дисквалифицированный украинец Гераскевич заявил о российской пропаганде на ОИ

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, отстранённый Международным олимпийским комитетом за использование шлема с национальной символикой, не соответствующей регламенту, обвинил российскую сторону в пропагандистской кампании на Играх в Италии.

В интервью порталу Tribuna он заявил, что присутствие российской атрибутики на трибунах и отсутствие реакции МОК на шлем с флагом РФ, по его мнению, играют на руку «российской пропаганде». Накануне старта соревнований Гераскевич сообщал, что МОК предупредил украинскую делегацию о недопустимости акций протеста в адрес российских атлетов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что в олимпийской деревне всего за три дня закончились бесплатные презервативы.

