Фаната сборной Словакии по хоккею поймали на Олимпиаде после 16 лет розыска

В Милане арестовали 44-летнего болельщика сборной Словакии, которого разыскивали 16 лет. Мужчина нашли на зимних Олимпийских играх 2026 года, куда он приехал поддержать национальную хоккейную команду.

Суд Больцано выдал ордер на арест словака ещё в 2010 году. Его обвиняли в кражах в коммерческих учреждениях.

Карабинеры нашли беглеца после сообщения из гостиницы в районе Баджо. Ему грозит 11 месяцев и 7 дней тюремного заключения за имущественные преступления. Сразу после задержания его поместили в тюрьму Сан-Витторе.

Ранее в Италии отстранили от Олимпиады главного тренера финской сборной по прыжкам с трамплина Игоря Медведа. Причиной стала выпивка — это нарушение правил и внутренних ценностей команды. Специалиста отправили домой.

