Фаната сборной Словакии по хоккею поймали на Олимпиаде после 16 лет розыска

Суд Больцано выдал ордер на арест словака ещё в 2010 году. Его обвиняли в кражах в коммерческих учреждениях.
Карабинеры нашли беглеца после сообщения из гостиницы в районе Баджо. Ему грозит 11 месяцев и 7 дней тюремного заключения за имущественные преступления. Сразу после задержания его поместили в тюрьму Сан-Витторе.
Ранее в Италии отстранили от Олимпиады главного тренера финской сборной по прыжкам с трамплина Игоря Медведа. Причиной стала выпивка — это нарушение правил и внутренних ценностей команды. Специалиста отправили домой.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.