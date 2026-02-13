Острожно, кот! 25 кадров пушистых, от которых вы упадете со смеху

На конкурсе от Сиб.фм этих героев обсуждают активнее, чем коммунальные проблемы и пробки. Они не платят налоги, не ходят на работу и при этом умудряются жить лучше нас — в тепле, сытости и полной безответственности.
Здесь коты примеряют на себя роли философов, акробатов, хулиганов и даже домашних тиранов. Одни застряли в шкафах, другие оккупировали клавиатуры, третьи просто смотрят на мир с таким выражением, будто знают все тайны мироздания.
«МК в Новосибирске» собрал вторую часть самых смешных новосибирских котов и кошечек.
Фото: Сиб.фм.