Компания Vast впервые направит коммерческую миссию к МКС летом 2027 года

«Компания по созданию космических станций нового поколения Vast подписала контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) на запуск шестой частной космической миссии к МКС. Запуск из Флориды планируется не ранее лета 2027 года. Для Vast это будет первая частная миссия к космической станции в сотрудничестве с НАСА», — говорится в заявлении на сайте компании.