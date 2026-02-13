Компания Vast впервые направит коммерческую миссию к МКС летом 2027 года

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Частная американская аэрокосмическая компания Vast впервые направит коммерческую миссию на Международную космическую станцию (МКС). Запуск ожидается не ранее лета 2027 года.
«Компания по созданию космических станций нового поколения Vast подписала контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) на запуск шестой частной космической миссии к МКС. Запуск из Флориды планируется не ранее лета 2027 года. Для Vast это будет первая частная миссия к космической станции в сотрудничестве с НАСА», — говорится в заявлении на сайте компании.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX доставит к МКС корабль Dragon с членами экипажа миссии Vast. Они проведут на орбитальной станции до двух недель.
Ранее НАСА направляло частные миссии к МКС в сотрудничестве с компанией Axiom Space. Первая такая миссия была осуществлена в апреле 2022 года, пятый полет коммерческого экипажа Axiom-5 к станции запланирован на январь 2027 года.