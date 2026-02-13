Индия вводит занятия по изучению нейросетей в университетах: подробности

Студенты университетов в Индии начнут изучать искусственный интеллект. Об этом рассказал посол Индии в РФ Винай Кумар.
«[Правительство Индии] обновило университетские учебные программы, включив в них занятия по ИИ, 5G и проектированию полупроводников — в соответствии с Национальной образовательной политикой (НОП) 2020 года — для подготовки будущих квалифицированных кадров», — сказал Кумар в беседе с ТАСС.
Кроме того, по словам Кумара, власти следуют курсу, обозначенному премьер-министром Нарендрой Моди: «Развивать ИИ в Индии и направлять его на благо Индии».
На днях в Госдуме выступили с предложением ввести уроки в школах по основам работы с нейросетями. Для этого необходимо ввести специальный модуль или даже отдельную дисциплину.
Согласно данным опроса KP.RU, 83% опрошенных россиян выразили уверенность, что детям нельзя пользоваться ИИ для учебы.