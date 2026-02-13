Мадуро в разговоре с сыном дал оценку действиям правительства Венесуэлы

Правительство Венесуэлы предпринимает правильные шаги в текущей ситуации. Такое мнение высказал президент этой страны Николас Мадуро, ранее захваченный Соединёнными Штатами. Слова Мадуро передал его сын, Николас Мадуро Герра, который также является депутатом.
«Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги. Наше спокойствие здесь — это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины», — процитировал Мадуро Герра слова своего отца, которые тот сказал ему во время телефонного разговора, информирует издание Caraota Digital.
Тем временем временный президент Венесуэлы Родригес получила приглашение в США, не исключена её встреча с Трампом.
Накануне Делси Родригес заявила, что захваченный в ходе спецоперации американскими военными президент Николас Мадуро остается законным лидером Венесуэлы, он и его жена ни в чем не виноваты.
