В ГД хотят закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю

«Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей 263.2, закрепляющей право отдельных категорий работников, в том числе работников, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, работников, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноких матерей, отцов, воспитывающих ребенка без матери, а также работников, осуществляющих уход за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, по их письменному заявлению выполнять трудовые обязанности дистанционно и (или) в режиме гибкого рабочего времени один раз в неделю при условии, что специфика выполняемой работы допускает подобный формат организации труда», — сказано в пояснительной записке.