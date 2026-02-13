Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире. Президент подчеркнул, что его объём составляет менее 20% ВВП, что говорит о сбалансированной бюджетной политике. Глава государства также указал, что при таком уровне долга страна выполняет все социальные обязательства и финансирует ключевые расходы без риска для экономики.