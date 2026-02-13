Ричмонд
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет

Государственный внешний долг России обновил многолетний максимум и впервые с середины нулевых превысил психологически важную отметку в 60 миллиардов долларов. Такие данные по состоянию на 1 февраля 2026 года приводит РИА «Новости» со ссылкой на материалы Минфина РФ.

Согласно официальной статистике, объём внешнего госдолга составил 61,97 миллиарда долларов. В последний раз подобные значения фиксировались в 2006 году: тогда на начало года долг достигал 76,5 миллиарда долларов, однако уже к 2007-му снизился до 52 миллиардов и в последующие годы стабильно оставался ниже уровня в 60 миллиардов.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире. Президент подчеркнул, что его объём составляет менее 20% ВВП, что говорит о сбалансированной бюджетной политике. Глава государства также указал, что при таком уровне долга страна выполняет все социальные обязательства и финансирует ключевые расходы без риска для экономики.

