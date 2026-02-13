Новые правила бронирования гостиниц в России вводят с 1 марта

Теперь отели обязаны ждать гостя в течение суток с момента заезда до расчётного часа следующего дня. Раньше бронь аннулировали, если турист не заселялся вовремя. Сейчас гостиница не вправе отменять бронирование до окончания суток.
Если турист отменит бронь до дня заезда, ему вернут полную сумму. При поздней отмене или неявке удержат стоимость только одних суток проживания.
Гостиница может отказаться предоставить номер исключительно при полном возмещении убытков гостю. Как и раньше, базы отдыха обязаны бесплатно вызывать скорую помощь, выдавать аптечку, доставлять почту и будить гостей по просьбе.
Все объекты размещения теперь должны состоять в специальном реестре. Без регистрации они не смогут принимать бронирования через онлайн-сервисы. Это сделает рынок прозрачнее и защитит права потребителей.
