В России впервые оштрафовали кабельный канал за показ фильма 18+ без ПИН-кода: подробности

Суд в Петербурге впервые оштрафовал ТВ-вещателя за показ фильма без ПИН-кода.

Источник: Комсомольская правда

Петербургский суд впервые оштрафовал оператора кабельного телевидения за то, что тот не установил систему пин-кодирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Уточняется, что днем демонстрировалась «взрослая» продукция без блокировки доступа для детей.

Поводом для разбирательств стал показ фильма режиссера Алексея Балабанова «Жмурки» (18+) на канале «Кинопоказ Стандарт».

«12.02.2026 мировым судьей судебного участка № 146 Петроградского района Санкт-Петербурга рассмотрено дело об АП в отношении АО “Первый ТВЧ” по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции СМИ», — следует текст решения суда.

Итогом судебных разбирательства стал штраф в 20 тыс. рублей для вещателя.

Накануне суд оштрафовал мессенджер Telegram на 10,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента. До этого Роскомнадзор подтвердил замедление работы мессенджера на территории РФ.