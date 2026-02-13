В России впервые оштрафовали кабельный канал за показ фильма 18+ без ПИН-кода: подробности

Петербургский суд впервые оштрафовал оператора кабельного телевидения за то, что тот не установил систему пин-кодирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Уточняется, что днем демонстрировалась «взрослая» продукция без блокировки доступа для детей.
Поводом для разбирательств стал показ фильма режиссера Алексея Балабанова «Жмурки» (18+) на канале «Кинопоказ Стандарт».
«12.02.2026 мировым судьей судебного участка № 146 Петроградского района Санкт-Петербурга рассмотрено дело об АП в отношении АО “Первый ТВЧ” по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции СМИ», — следует текст решения суда.
Итогом судебных разбирательства стал штраф в 20 тыс. рублей для вещателя.
