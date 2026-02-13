Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Атлетико» со счётом 4:0 разгромил «Барселону» в первом полуфинале Кубка Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Атлетико» на своём поле разгромил «Барселону» со счётом 4:0. Все мячабиты уже в первом тайме.

Всё началось с грубой ошибки вратаря «Барселоны» Жоана Гарсии на 7-й минуте — он не смог принять простой пас от защитника Эрика Гарсии и мяч закатился в ворота сине-гранатовых. Затем Антуан Гризманн огорчил свой бывший клуб, Адемола Лукман сделал счёт 3:0, а перед самым перерывом Хулиан Альварес отправил четвёртый мяч в ворота каталонцев.

Во втором тайме «Барселона» попыталась вернуться в игру, но гол Пау Кубарси на 52-й минуте отменили из-за офсайда после вмешательства VAR, видеоповтор смотрели 7 минут. В концовке защитник «блауграны» Эрик Гарсия получил прямую красную карточку после VAR и оставил команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдёт 3 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Ранее в Брюсселе состоялась жеребьёвка групп футбольной Лиги наций. Игры этого турнира начнутся в сентябре 2027 года, своих соперников узнали 54 из 55 сборных Европейского союза футбольных ассоциаций. Россия, напомним, из международных турниров исключена.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.