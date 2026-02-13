«Атлетико» со счётом 4:0 разгромил «Барселону» в первом полуфинале Кубка Испании

Всё началось с грубой ошибки вратаря «Барселоны» Жоана Гарсии на 7-й минуте — он не смог принять простой пас от защитника Эрика Гарсии и мяч закатился в ворота сине-гранатовых. Затем Антуан Гризманн огорчил свой бывший клуб, Адемола Лукман сделал счёт 3:0, а перед самым перерывом Хулиан Альварес отправил четвёртый мяч в ворота каталонцев.