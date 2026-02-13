Ричмонд
В Институте мозга РАН назвали доступный способ продлить жизнь

РИА Новости: попадание человека в общество долгожителей продлевает жизнь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Попадание человека в общество долгожителей и общение с ними могут продлить жизнь как минимум на несколько лет, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.

«Было замечено, что, допустим, люди, которые попадают в общество, где, условно говоря, принято долгожительство, там все люди спокойно живут, предположим, до 90 лет… Человек, попадая в это общество, скажем так, свой биологический предел длительности своей биологической жизни тоже повышал», — рассказал Дидур.

По его словам, коллективное психологическое воздействие такой среды может продлить жизнь на несколько лет.