В Институте мозга РАН назвали доступный способ продлить жизнь

«Было замечено, что, допустим, люди, которые попадают в общество, где, условно говоря, принято долгожительство, там все люди спокойно живут, предположим, до 90 лет… Человек, попадая в это общество, скажем так, свой биологический предел длительности своей биологической жизни тоже повышал», — рассказал Дидур.