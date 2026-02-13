Сериал «Ландыши» стал лучшим проектом кинопремии «Герои большой страны»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» признан лучшим проектом третьей национальной кинопремии «Герои большой страны». Итоги премии были подведены на церемонии награждения в Национальном центре «Россия» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
«Проект начинался весной 2022 года, и мы не ожидали, что дойдем до этой сцены. Я бы хотел сказать огромные слова благодарности всей команде. Второй сезон сейчас идет. Мы все очень волнуемся и переживаем за этот проект, за наших героев, за страну. Спасибо вам большое за этот приз. Мы вместе, и это очень важно для нас и для тех будущих поколений, которые подрастают. Мы перед Новым годом проехали по многим городам, первым из них был Донецк. Я считаю, главным то, что [новое] поколение подрастает крутое. Я горжусь страной и этим ребятами», — сказал продюсер сериала Юрий Сапронов, получая награду.
Награду в тематической категории «Герои-защитники» вручила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что герои формируются временем, в котором они живут. «Во время пандемии оказалось, что вот они, герои, — врачи в белых халатах, медсестры, те, кто делает операции, кто спасает жизнь. Потом история перевернула еще одну страницу, и мы увидели [других] героев — наших солдат, офицеров, которые в бою демонстрируют и отвагу, и фантастическую, настоящую, искреннюю любовь к своей стране», — сказала она со сцены. Лауреатом номинации стала документальная тетралогия «У края бездны» режиссера Максима Фадеева.
Победителями в других тематических номинациях стали проекты «На деревню дедушке» («Герои воспитания»), «Берлинская жара» («Герои науки и технологий»), «Точка притяжения» («Человек труда»), «Екатерина Великая» («Герои — строители будущего»), «10 дней до весны» («Герои семьи») и «Доброволец» («Герои СВО»).
Лучшим игровым сериалом стал «Дорогой Вилли», лучшим игровым фильмом — «Красный шелк». Награду за лучшую режиссуру получила картина «Группа крови», а за лучший сценарий — фильм «Варшава»21«. Лучшим документальным проектом была названа лента “Она. Татьяна Навка”, награду получила сама Навка. Со сцены олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду отметила, что для нее получение премии было неожиданностью. “Честно признаюсь, неожиданно. Я даже не знала, что Геля (режиссер картины Ангелина Ашман — прим. ТАСС) подала этот фильм для участия в премии. Я считаю, что нам надо сказать спасибо в первую очередь режиссеру и команде за этот прекрасный фильм”, — сказала спортсменка. Лучшим короткометражным фильмом признан проект “Тыловики.РФ”. В номинации “Лучший анимационный проект” победил мультфильм “Герои Арктики”. В категории “Лучший детский кинопроект” награды удостоился сериал “Любопытная Варвара”.
Среди победителей специальных номинаций премии: «Мой друг, кот и Пушкин» (Приз молодежного и профессионального жюри), «В списках не значился» («История и смыслы»), «Комитет» («Служение и честь») и «Один хороший день» («Мечты о будущем»). Вручая последнюю номинацию, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что мечта о будущем остается важной частью национального характера России. «Страна, не умеющая мечтать, не может иметь таких территорий, не может быть настолько привлекательной, чтобы из века в век обрастать территориями, делать ошибки (но при этом мечтать), летать в космос, покорять атом, покорять Арктику и делать это совершенно иррационально, романтично, бескорыстно, как это мы умеем делать», — сказал он.
Всего на премии наградили победителей в 19 номинациях. Ведущими церемонии стали актеры театра и кино Виктор Хориняк и Ника Здорик. В качестве награды победителям вручались золотые звезды, за лучший кинопроект победитель награждался большой золотой звездой. В тематической номинации «Человек труда» была вручена золотая рукавица.
О премии.
III кинопремия «Герои большой страны» проходила в Национальном центре «Россия» 11−12 февраля. Всего на премию было заявлено 532 проекта, в шорт-лист отобраны 55 фильмов и сериалов. Премия объединила научно-деловую программу форума и торжественную церемонию награждения. Победителей определило жюри с учетом оценки восприятия и влияния проектов на молодежную аудиторию. Миссия премии заключается в поддержке фильмов и сериалов о реальных людях и их поступках — о тех, кто своим трудом, ответственностью и преданностью делу формирует настоящее и будущее страны.