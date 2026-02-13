Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных

«Отношение россиян к празднику показывает устойчивую тенденцию к охлаждению. Если в 2007 году День святого Валентина отмечал каждый второй, то в 2026 — только 15% респондентов. День всех влюбленных сегодня является праздником для молодежи, постепенно теряя поддержку как в обществе, так и в бизнес-среде», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.