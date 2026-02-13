Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Резкие перепады температур воздуха являются стрессом для иммунной системы человека и повышают риск заражения ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Наталья Боровская.
«Перепады температуры — например, от минус 20 градусов с ветром до плюс 1 — это стресс для организма и для иммунной системы. Холода способствуют снижению иммунитета. На фоне снижения иммунитета присоединяется вирусная и бактериальная флора», — сказала врач.
Она отметила, что увеличивается риск передачи респираторных вирусов в общественных местах, где люди проводят много времени в тесном контакте.
«В закрытых пространствах вирусы распространяются быстрее, и риск заражения возрастает. Ослабленный иммунитет, низкие температуры, дефицит витаминов, сокращение светового дня и стресс негативно влияют на защитные функции организма. Сухой воздух, отопление в помещениях снижает влажность воздуха, что сушит слизистые оболочки носа и снижает их защитные функции», — отметила собеседница агентства.