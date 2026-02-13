Ричмонд
В Сосновецкой епархии Католической церкви Польши выявили 29 педофилов

Десятки священников-педофилов выявили в Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил председатель специальной комиссии Томаш Кшижак, передает портал RMF24.

— Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 являются священниками, а светские лица — это аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор, — заявил он.

По его словам, семь случаев связаны с выявленными преступлениями, где злоумышленники уже наказаны, четверо предполагаемых преступников скончались, в отношении трех граждан продолжаются судебные процессы, десять случаев находятся в стадии расследования.

Уточняется, что выявлено 50 несовершеннолетних, которые пострадали от сексуального насилия. Почти все из них — 96 процентов — дети в возрасте до 15 лет, 66 процентов пострадавших — девочки, сказано в статье.

В октябре 2025 года Папа римский Лев XIV канонизировал семь блаженных, подвижников веры Римско-католической церкви, включая проповедников и мучеников из разных стран, среди которых есть бывший сатанист*.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.

