В Сосновецкой епархии Католической церкви Польши выявили 29 педофилов

Десятки священников-педофилов выявили в Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил председатель специальной комиссии Томаш Кшижак, передает портал RMF24.
— Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 являются священниками, а светские лица — это аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор, — заявил он.
По его словам, семь случаев связаны с выявленными преступлениями, где злоумышленники уже наказаны, четверо предполагаемых преступников скончались, в отношении трех граждан продолжаются судебные процессы, десять случаев находятся в стадии расследования.
Уточняется, что выявлено 50 несовершеннолетних, которые пострадали от сексуального насилия. Почти все из них — 96 процентов — дети в возрасте до 15 лет, 66 процентов пострадавших — девочки, сказано в статье.
