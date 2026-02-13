Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная США по хоккею разгромила Латвию со счётом 5:1 на старте Олимпиады

Мужская сборная США победила команду Латвии со счётом 5:1 в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Игра прошла в Милане.

За американцев забили Брэди Ткачук на шестой минуте, Брок Нельсон дважды — на 31-й и 40-й минутах, Тэйдж Томпсон на 38-й минуте и Остон Мэттьюс на 43-й. У латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс на восьмой минуте. В первом периоде судьи после просмотра записи отменили два гола США. Во втором перерыве вратаря Латвии Элвиса Мерзликина заменил Артур Шилов.

Главный тренер латвийской команды Харийс Витолиньш раньше работал помощником Олега Знарка в сборной России. Он входил в тренерский штаб команды, которая выиграла Олимпиаду в 2018 году.

В другой игре группы С Германия победила Данию со счётом 3:1. 14 февраля американцы сыграют с датчанами, а немцы встретятся с Латвией.

Ранее сборная Канады крупно обыграла Чехию в стартовом матче зимних Олимпийских игр. Встреча в группе А завершилась со счётом 5:0. Североамериканская команда подтвердила статус главного претендента на золотые медали.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше