Сборная США по хоккею разгромила Латвию со счётом 5:1 на старте Олимпиады

За американцев забили Брэди Ткачук на шестой минуте, Брок Нельсон дважды — на 31-й и 40-й минутах, Тэйдж Томпсон на 38-й минуте и Остон Мэттьюс на 43-й. У латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс на восьмой минуте. В первом периоде судьи после просмотра записи отменили два гола США. Во втором перерыве вратаря Латвии Элвиса Мерзликина заменил Артур Шилов.
Главный тренер латвийской команды Харийс Витолиньш раньше работал помощником Олега Знарка в сборной России. Он входил в тренерский штаб команды, которая выиграла Олимпиаду в 2018 году.
В другой игре группы С Германия победила Данию со счётом 3:1. 14 февраля американцы сыграют с датчанами, а немцы встретятся с Латвией.
Ранее сборная Канады крупно обыграла Чехию в стартовом матче зимних Олимпийских игр. Встреча в группе А завершилась со счётом 5:0. Североамериканская команда подтвердила статус главного претендента на золотые медали.
