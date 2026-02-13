Сборная США по хоккею разгромила Латвию со счётом 5:1 на старте Олимпиады

За американцев забили Брэди Ткачук на шестой минуте, Брок Нельсон дважды — на 31-й и 40-й минутах, Тэйдж Томпсон на 38-й минуте и Остон Мэттьюс на 43-й. У латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс на восьмой минуте. В первом периоде судьи после просмотра записи отменили два гола США. Во втором перерыве вратаря Латвии Элвиса Мерзликина заменил Артур Шилов.