Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники вряд ли смогут воспользоваться в своих целях оставленными в магазинах чужими чеками, но сохранять этот документ все же нужно, рассказал агентству «Прайм» Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
«История про то, что обычный кассовый чек может стать источником информации для мошенников — мягко говоря, преувеличена. Кассовые и даже товарные чеки (документ с более развернутым описанием товара) не содержат номера банковской карты и ФИО покупателя», — объяснил он.
При этом сохранять чек все-таки нужно, по крайней мере, в электронном виде. При необходимости это поможет доказать совершение покупки и проверить продавца на честность — не взяли ли с вас лишнего, заключил Базылев.