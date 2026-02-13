«Атлетико» разгромил «Барселону» в полуфинале Кубка Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» разгромил «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании — 4:0. Встреча на стадионе «Метрополитано» началась с автогола защитника каталонцев Эрика Гарсии, который затем, на 86-й минуте, был удалён. Голы Антуана Гризманна, Адемолы Лукмана и Хулиана Альвареса довели счёт до крупного.
Ответная игра состоится 3 марта в Барселоне.
Во втором полуфинале «Реал Сосьедад» на выезде минимально обыграл «Атлетик» (1:0); ответный матч пройдёт 4 марта.
«Барселона» остаётся рекордсменом турнира с 32 титулами, последний из которых завоёван в 2025 году. «Атлетико» выигрывал Кубок десять раз, в последний раз — в 2013 году.
