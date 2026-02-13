Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров

Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце пик потребности в зимнем обслуживании автомобиля из-за низких температур. «Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность», — предупреждают в «Мошеловке».