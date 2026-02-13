Россиян предупредили о мошеннических распродажах автотоваров

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники в феврале публикуют в социальных сетях объявления о «срочной распродаже автотоваров со склада» по низким ценам, после внесения предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Описание схемы: на фоне февральских морозов в соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о “срочной распродаже автотоваров со склада” по бросовым ценам. После предоплаты покупатель либо получает мусор, либо связь с продавцом обрывается», — предупредили эксперты.
Они рассказали, что риску особенно подвержены автовладельцы в регионах с суровыми зимами.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце пик потребности в зимнем обслуживании автомобиля из-за низких температур. «Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность», — предупреждают в «Мошеловке».
Там посоветовали покупать автозапчасти и расходные материалы только у проверенных продавцов, в официальных или крупных сетевых магазинах и использовать безопасные способы оплаты, которые позволяют отследить продавца.
«Опасайтесь новых аккаунтов с низкими ценами и требованием 100% предоплаты на карту частного лица», — заключили эксперты.