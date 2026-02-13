Дочь актрисы из «Папиных дочек» Галины Федоровой рассказала, как она умерла

Актриса Галина Федорова, известная по сериалам «Интерны» и «Папины дочки», умерла 29 января. Ее дочь Евгения Бордзиловская рассказала, что доктора до последнего пытались спасти мать.
— 16 мая прошлого года мы отметили мамин 90-летний юбилей. Она сама захотела, чтобы пришли гости, люди, с которыми она была близка в последние годы. И после юбилея мама стала чаще болеть, хуже себя чувствовала. Но продолжала жить одна, сама справлялась с бытом, — сообщила она изданию Aif.ru.
В декабре к артистке приезжали внучка с женихом и другом, а затем она начала резко сдавать, отметила Бордзиловская.
— Я отвезла маму в реанимацию 12 января. И моя дочка успела приехать. Мама была на ИВЛ. Я надеюсь, что она нас слышала, когда мы разговаривали с ней, — добавила дочь актрисы.