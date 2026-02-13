В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны с 17 февраля размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.