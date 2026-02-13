The Economist: США могут отправить на Кубу небольшую партию топлива

США могут направить Кубе некоторое количество топлива. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на несколько источников.
По их данным, это может быть либо газ для приготовления пищи, либо дизель для систем водоснабжения.
Издание полагает, что так Вашингтон может повысить влияние госсекретаря Марко Рубио на Кубу и даст ему возможность предотвратить гуманитарный кризис.
Уточняется, что в Белом доме верят в то, что топливная блокада вынудит Кубу договариваться.
Напомним, что топливный кризис на Кубе практически привел к блокаде международных рейсов. Они рискуют на время остановить работу. Кроме того, стоимость бензина на острове достигла уровня 6 тыс. рублей за литр.
В свою очередь посольство России на Кубе проинформировало о гуманитарной помощи для Кубы в виде топлива и нефтепродуктов.