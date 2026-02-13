Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с выдачей жилья

По данным следствия, должностные лица муниципалитета фактически не проверили соблюдение требований для получения сертификата, в частности не была дана оценка достоверности сведений о доходах признанных малоимущими членов семьи, которые занизили доходы в несколько раз. Кроме того, не были проверены данные о проживании 13 человек в имевшемся жилье, хотя некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному сроку лишения свободы или проходили очное обучение за пределами России.