Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с выдачей жилья

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава города Сердобска в Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей сертификата на жилье, об этом она написала в своем Telegram-канале.
Во вторник Ермакова опубликовала пост, в котором сообщила о выдаче двух сертификатов на жилье семьям уроженцев Средней Азии. Это вызвало широкий общественный резонанс, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту на предмет возможных нарушений.
«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — написала она.
По словам экс-мэра, публикация о выдаче жилищных сертификатов носила исключительно рабочий характер. После этого ее страница подверглись массовой атаке с оскорблениями и угрозами.
В мае СК вновь возбудил уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество против экс-замглавы администрации Мытищ из-за получения уроженкой Центральной Азии жилищного сертификата на сумму более 24 миллионов рублей.
По данным следствия, должностные лица муниципалитета фактически не проверили соблюдение требований для получения сертификата, в частности не была дана оценка достоверности сведений о доходах признанных малоимущими членов семьи, которые занизили доходы в несколько раз. Кроме того, не были проверены данные о проживании 13 человек в имевшемся жилье, хотя некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному сроку лишения свободы или проходили очное обучение за пределами России.