За 2025 год волонтеры ВСЖД провели более 650 мероприятий в Иркутской области

В 2025 году начал работу первый волонтерский центр социальных инициатив. Там проводятся мероприятия для работников и ветеранов железной дороги, курсы по цифровой и финансовой грамотности для пенсионеров, творческие занятия для детей-сирот, а также сбор помощи. В 2026 году создадут мобильные группы для ЧС, волонтеров для которых обучат в МЧС.