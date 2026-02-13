За 2025 год волонтеры ВСЖД провели более 650 мероприятий в Иркутской области

В 2025 году волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели более 650 мероприятий на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Эти акции привлекли более трех тысяч участников, включая 400 пожилых волонтеров.
— Добровольцы активно помогают медицине и социальным службам, поддерживают нуждающихся, проводят культурные, образовательные, экологические проекты. Железнодорожники регулярно оказывают адресную помощь пожилым, малообеспеченным и многодетным семьям, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ВСЖД.
В 2025 году начал работу первый волонтерский центр социальных инициатив. Там проводятся мероприятия для работников и ветеранов железной дороги, курсы по цифровой и финансовой грамотности для пенсионеров, творческие занятия для детей-сирот, а также сбор помощи. В 2026 году создадут мобильные группы для ЧС, волонтеров для которых обучат в МЧС.