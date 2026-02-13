«ЛизаАлерт» назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка

«Можно поставить ребенку геоконтроль, но не в формате того, что “я назло буду смотреть, где ты ходишь и с кем ты гуляешь”, а именно объяснить ребенку, что это необходимо. Объяснить, что это не контроль, а мера на всякий случай — чтобы мы, как родители, понимали, если что-то случится — мы будем видеть, где ты находишься. Потому что многие дети воспринимают это в штыки», — подчеркнул Чернов.