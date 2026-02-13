«ЛизаАлерт» назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Родители, которые забирают у ребенка телефон, наказывая его, совершают ошибку, поскольку это может затруднить поиск детей в случае их пропажи, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.
«Есть такая ошибка у родителей, которая, как правило, приводит к беде и трагедии. Когда мы, поссорившись с ребенком, наказываем его телефоном — забираем гаджет. Ребенок уходит из дома без телефона, соответственно, здесь поиск сильно усложняется и становится еще труднее», — рассказал Чернов.
Координатор отряда напомнил, что по телефону можно быстрее определить геоданные ребенка. Это могут сделать как службы спасения, так и сама семья с помощью приложения «родительский контроль». Если же телефона у ребенка нет — найти его становится намного сложнее.
«Можно поставить ребенку геоконтроль, но не в формате того, что “я назло буду смотреть, где ты ходишь и с кем ты гуляешь”, а именно объяснить ребенку, что это необходимо. Объяснить, что это не контроль, а мера на всякий случай — чтобы мы, как родители, понимали, если что-то случится — мы будем видеть, где ты находишься. Потому что многие дети воспринимают это в штыки», — подчеркнул Чернов.