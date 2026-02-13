Аэропорты Саратова и Пензы возобновили работу

В воздушных гаванях ограничения на приём и выпуск воздушных судов отменены в 02:08 мск 13 февраля. Временные меры вводились для обеспечения безопасности полётов.
Аэропорт Саратова был закрыт с 22:55 мск 12 февраля, а воздушная гавань Пензы — с 23:27 мск того же дня. После стабилизации обстановки воздушное сообщение восстановили в штатном режиме.
Ранее Life.ru писал, что вечером 12 февраля над регионами России была отражена массированная атака беспилотников. За три часа силы ПВО уничтожили 66 украинских дронов, большая часть которых пришлась на Ростовскую и Курскую области.
