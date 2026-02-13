Сериал «Дорогой Вилли» продлили на второй сезон

Он подчеркнул, что история, рассказанная в сериале, сегодня звучит особенно актуально. По его словам, тема переговоров, мирного сосуществования и попыток договориться, показанная через образы советских лидеров, напрямую перекликается с современностью. «30 лет назад я познакомился с людьми, которые стали прототипами этого проекта. Я пытался его делать и 10 лет назад, и 20 лет назад, но это все было неинтересно. А сегодня эта история удивительно актуальна», — заключил Прокопенко.