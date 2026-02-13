Сериал «Дорогой Вилли» продлили на второй сезон

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Создатели сериала «Дорогой Вилли» продлили проект на второй сезон, его премьера запланирована на 2027 год. Об этом сообщил генеральный продюсер сериала Игорь Прокопенко во время церемонии награждения третьей национальной кинопремии «Герои большой страны». На премии первый сезон сериала был удостоен награды в номинации «Лучший игровой сериал».
«Мы придумали второй сезон. Он начинается с приезда в Москву Генри Киссинджера, он дарит Брежневу спортивный Cadillac. Это действительно было в 1972 году», — сказал Прокопенко. Он выразил уверенность, что продолжение проекта будет представлено публике в следующем году. «Поверьте мне, в следующем году мы будем здесь стоять на этой сцене со вторым сезоном проекта под названием “Дорогой Вилли”, — отметил продюсер.
Он подчеркнул, что история, рассказанная в сериале, сегодня звучит особенно актуально. По его словам, тема переговоров, мирного сосуществования и попыток договориться, показанная через образы советских лидеров, напрямую перекликается с современностью. «30 лет назад я познакомился с людьми, которые стали прототипами этого проекта. Я пытался его делать и 10 лет назад, и 20 лет назад, но это все было неинтересно. А сегодня эта история удивительно актуальна», — заключил Прокопенко.
Сериал повествует о тайной дипломатии и дружбе лидеров двух государств из противоборствующих лагерей — СССР и ФРГ — Леонида Брежнева и Вилли Брандта. Режиссером сериала стал Владимир Щегольков, главные роли сыграли Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро. Автором идеи, сценаристом и продюсером выступил телеведущий, документалист и писатель Игорь Прокопенко. Материалы, которые легли в основу сериала, он собирал на протяжении 33 лет из многочисленных интервью с ближним кругом лидеров, политиками и сотрудниками разведки.