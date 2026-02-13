Рубио: США усиленно работают над завершением конфликта на Украине

Американская сторона очень усиленно работает над завершением конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
Он уточнил, что США хотят окончания украинского конфликта.
«Мы хотим, чтобы он закончился… Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Трудно представить себе эти страдания», — сказал Рубио в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Госсекретарь подчеркнул, что вооружённые конфликты — это плохо.
«Именно поэтому мы уже больше года так усиленно работаем, чтобы попытаться положить конец этому конфликту», — заявил он.
Напомним, американский журнал The Atlantic не исключает, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели. По данным издания, это связано с тем, что Трамп планирует уделять внимание предвыборной кампании в США.
Зеленский в разговоре с The Atlantic признал, что он хочет продолжать конфликт. Согласно высказыванию Зеленского, он предпочитает продолжение боевых действий заключению «плохого» мира.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится «уже скоро».