Во Франции обнаружили ужасающую находку в холодильнике многодетной матери: подробности

Le Figaro: Во Франции обнаружили тела двух младенцев в морозилке.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции мать девятерых детей заподозрили в убийстве двух младенцев, пишет Le Figaro.

Издание уточняет, что женщине примерно 50 лет. Тела двух новорожденных обнаружили в морозильной камере ее дома в департаменте Верхняя Сона.

Поводом для подозрений стало то, что владелица жилья уехала и никого не предупредила.

Как рассказал собеседник Le Figaro, сейчас в доме живет один из ее сыновей. О его показаниях полиции не сообщается. Сообщается, что женщине предъявлено обвинение в совершении двойного убийства.

Ранее в США приемную мать приговорили к 6 годам тюрьмы за то, что она насмерть раздавила 10-летнего сына.

Кроме этого, в штате Пенсильвания американский школьник застрелил отца из-за того, что тот отобрал у него приставку. Мужчина забрал Nintendo Switch перед сном — это и стало причиной ссоры.

