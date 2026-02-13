Во Франции обнаружили ужасающую находку в холодильнике многодетной матери: подробности

Во Франции мать девятерых детей заподозрили в убийстве двух младенцев, пишет Le Figaro.
Издание уточняет, что женщине примерно 50 лет. Тела двух новорожденных обнаружили в морозильной камере ее дома в департаменте Верхняя Сона.
Поводом для подозрений стало то, что владелица жилья уехала и никого не предупредила.
Как рассказал собеседник Le Figaro, сейчас в доме живет один из ее сыновей. О его показаниях полиции не сообщается. Сообщается, что женщине предъявлено обвинение в совершении двойного убийства.
