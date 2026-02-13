Кеннеди-младший рассказал, что «нюхал кокаин с сидений унитазов»

— Я не боюсь микробов — я когда-то нюхал кокаин с сидений унитазов. Я тогда понял, что зависимость меня убьет. Если я не буду ее лечить — а для меня это значит ходить на собрания каждый день — то все закончится плохо. Так что для меня это было выживанием. Это то, что держит нас в трезвости и не дает пойти на поводу у самих себя, — заявил он на подкасте This Past Weekend, который ведет комик Тео Вон на Youtube.