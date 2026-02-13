Ричмонд
Вскрылись подробности романа учительницы из Нью-Джерси со школьником: аборт и 10 лет тюрьмы

В США замужняя учительница сделала аборт после романа с учеником.

Источник: Комсомольская правда

В США стали известны подробности о романе со школьником замужней учительницы из Нью-Джерси Джули Риццителло. Об этом пишет Star News.

37-летняя Риццителло преподавала английский язык в школе Уолла. Педагог из Нью-Джерси была задержана в июле 2024 года. Обвинение касается интимных отношений с двумя несовершеннолетними — инциденты произошли в 2017 и 2024 годах.

По словам первого ученика, их связь началась, когда учительница была замужем. В январе 2018-го она забеременела от него, вопреки своим словам о бесплодии. Осознавая, что муж не является отцом, женщина прервала беременность.

Подросток признался, что испытывал сильную психологическую зависимость от учительницы. Ради нее он даже бросил учебу в колледже и вернулся домой. Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы, у нее остались двое детей.

Немногим ранее в Петербурге была арестована учительница английского языка за совращение несовершеннолетних.

