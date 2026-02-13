При атаке беспилотников ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека

Сообщения о громких хлопках и вспышках в небе начали появляться после полуночи. Жители Волгограда и Волжского писали в соцсетях о серии взрывов и работе ПВО. Telegram-канал SHOT сообщил, что над городом были уничтожены несколько воздушных целей, а обломки одного из беспилотников упали на парковку рядом с девятиэтажным домом.