В ГД рассказали о запрете противоречащих традиционным ценностям фильмов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России с 1 марта владельцы онлайн-кинотеатров будут по требованию Роскомнадзора убирать из доступа фильмы, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Новые правила установлены федеральным законом от 31.07.2025 № 324-ФЗ, который вступит в силу в первый день весны… Если фильм дискредитирует традиционные ценности, Минкультуры не выдает ему прокатное удостоверение или отзывает ранее выданное. Министерство также может выдать заключение о наличии в фильме материалов, дискредитирующих традиционные ценности. Далее по требованию Роскомнадзора онлайн-кинотеатры должны будут в течение суток прекратить распространение этой картины», — сказала Стенякина.
Она отметила, что Госдума приняла такой закон летом 2025 года, так что у всех участников было время подготовиться к нововведениям.
«Кино имеет большое влияние на формирование системы ценностей человека, особенно для детей и подростков. Поэтому, конечно, нашей задачей при принятии этого закона было оградить зрителя от деструктивной продукции, дискредитирующей духовно-нравственные ценности, причем не только в кинотеатрах, но и в интернете», — добавила депутат.