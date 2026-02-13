В ГД рассказали о запрете противоречащих традиционным ценностям фильмов

«Новые правила установлены федеральным законом от 31.07.2025 № 324-ФЗ, который вступит в силу в первый день весны… Если фильм дискредитирует традиционные ценности, Минкультуры не выдает ему прокатное удостоверение или отзывает ранее выданное. Министерство также может выдать заключение о наличии в фильме материалов, дискредитирующих традиционные ценности. Далее по требованию Роскомнадзора онлайн-кинотеатры должны будут в течение суток прекратить распространение этой картины», — сказала Стенякина.