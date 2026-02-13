Ричмонд
Глава ФАДН положительно оценил интерес молодежи к песням Кадышевой и Куртуковой

По мнению Игоря Баринова, работы артисток способствуют росту внимания к народному творчеству.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Песни Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой способствуют росту интереса молодежи к народному творчеству. Об этом сказал в беседе с ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«[Песни Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой] вызывают реальный интерес у молодежи к народному творчеству. В чем ценность народного творчества? Что это искренне, что это от души и это не какая-то там виртуальная и цифровая история. Поэтому, конечно, я считаю, что это очень позитивно и положительно», — сказал он, отвечая на вопрос о популярности песен этих исполнительниц.

Глава ФАДН также оценил другие формы интереса молодого поколения к истории и истокам, отметив их участие в деятельности по восстановлению архитектурных памятников, поисковых отрядах и волонтерских проектах по сохранению среды.