Глава ФАДН положительно оценил интерес молодежи к песням Кадышевой и Куртуковой

«[Песни Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой] вызывают реальный интерес у молодежи к народному творчеству. В чем ценность народного творчества? Что это искренне, что это от души и это не какая-то там виртуальная и цифровая история. Поэтому, конечно, я считаю, что это очень позитивно и положительно», — сказал он, отвечая на вопрос о популярности песен этих исполнительниц.