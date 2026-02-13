В День русского мата филолог рассказала, как сократить брань за три дня

Фиксируйте ситуации, когда такие слова возникают. А затем отделите их от эмоции — вы ругаетесь от злости, удивления, стресса или просто чтобы поддержать разговор? Заведите блокнот. После каждого случая записывайте свои мысли и ощущения, а также упоминайте моменты, когда вы смогли заменить мат. Так можно понять — мат это инструмент, а не просто «плохие слова».