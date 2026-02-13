В День русского мата филолог рассказала, как сократить брань за три дня

Отучить родственника или себя от мата за три дня очень сложно — это глубоко укоренённая речевая практика. Но можно запустить процесс, если действовать как языковед: не запрещать, а анализировать и заменять.
Алиса Маслина.
Филолог.
День первый — разобраться в причинах.
Фиксируйте ситуации, когда такие слова возникают. А затем отделите их от эмоции — вы ругаетесь от злости, удивления, стресса или просто чтобы поддержать разговор? Заведите блокнот. После каждого случая записывайте свои мысли и ощущения, а также упоминайте моменты, когда вы смогли заменить мат. Так можно понять — мат это инструмент, а не просто «плохие слова».
День второй — подберите замену.
Для каждой ситуации найдите альтернативу. При злости скажите «Терпение лопнуло!» или используйте архаичное «Твою же ж мать!», для восхищения подойдут «умопомрачительно» или «феноменально». В разговоре вместо мата вставьте паузу или вводное слово. Цель не убрать эмоции, а выразить их другими словами.
День третий — превратите в игру.
Введите игровые правила. Каждый случай мата — монетка в копилку. Деньги можно потратить на общее удовольствие. Играйте в «цензуру» — искажайте матерные слова в шутку: «ё-моё» превращайте в «ёжики-карандашики». Найдите человека, который ярко выражает эмоции без мата, и повторяйте его приёмы.
Не ругайте себя за срывы. В стрессовых ситуациях мат — естественная реакция, говорит эксперт. За три дня нельзя избавиться от привычки полностью, но можно запустить процесс. Главное — научиться выбирать слова сознательно и расширить свою речевую палитру.
Ранее в РПЦ призвали верующих не ругаться матом во время Великого поста. Об этом напомнили на на пресс-конференции, посвящённой Международному дню борьбы с ненормативной лексикой. Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля и завершится 11 апреля.
