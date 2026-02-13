Врач Исаев объяснил скрытую связь алкоголизма с психическими расстройствами

Употребление алкоголя и наркотиков часто становится следствием психических расстройств, потому что они помогают временно облегчить тревогу и внутреннюю боль. Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев объяснил, что люди с такими заболеваниями могут использовать спиртное как форму «самолечения», чтобы справиться с психологическим дискомфортом.
— При депрессии алкоголь используется для уменьшения внутренней пустоты, тоски, чувства безнадежности и эмоциональной онемелости. При биполярном аффективном расстройстве спиртное нередко включается как часть нарушения регуляции состояний, — цитирует его «Газета.ру».
По словам медика, при тревожных расстройствах алкоголь действует как быстрый анксиолитик, который снижает уровень тревоги и облегчает засыпание. При синдроме дефицита внимания он помогает регулировать импульсивность и концентрацию.
Нарколог сообщил, что такие случаи часто приводят к «двойному диагнозу», когда употребление алкоголя становится следствием психического заболевания. Лечение должно быть комплексным, так как алкоголь лишь временно облегчает симптомы, в то время как основное заболевание продолжает прогрессировать, отметил Исаев в беседе с изданием.
