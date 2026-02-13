Мкртчян назвал цену страховки с покрытием перевозки тела умершего туриста

«Страховка на 10 дней стоит 2−3 тысячи, максимум 4 тысячи. Это две чашки кофе в аэропорту. Поэтому когда вы слышите истории о том, что кто-то умер, разбил руку или ногу, и теперь на помощь собирают 10−20 тысяч долларов, то все это истории про незастрахованных. За все мое время работы в туризме не было еще ни одного случая, чтобы страховая не оплатила репатриацию тела», — подчеркнул Мкртчян.