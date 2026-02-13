Мкртчян назвал цену страховки с покрытием перевозки тела умершего туриста

Стоимость страховки для выезда за рубеж, которая в том числе покрывает при необходимости перевозку на родину тело умершего туриста, составляет около 2−3 тысяч рублей на 10 дней, сообщил aif.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.
«Страховка на 50−60 тысяч долларов, в нее, как правило, входит и репатриация тел умершего. Да, есть много разных ограничений, по ситуациям с алкоголем, например. Но в тот же Таиланд многие едут без услуг турагентств и страховок. Сами купили билеты на каких-то агрегаторах, забронировали жилье», — отметил Мкртчян.
По его словам, порядка 80% самостоятельных туристов, которых еще называют «дикарями», не покупают страховку.
«Страховка на 10 дней стоит 2−3 тысячи, максимум 4 тысячи. Это две чашки кофе в аэропорту. Поэтому когда вы слышите истории о том, что кто-то умер, разбил руку или ногу, и теперь на помощь собирают 10−20 тысяч долларов, то все это истории про незастрахованных. За все мое время работы в туризме не было еще ни одного случая, чтобы страховая не оплатила репатриацию тела», — подчеркнул Мкртчян.
