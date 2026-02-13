Ричмонд
США намерены убедить Европу окончательно отказаться от энергоресурсов РФ: Рубио сделал заявление

Рубио: США обсудят со Словакией и Венгрией отказ от российских энергоресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены провести переговоры со Словакией и Венгрией по вопросу отказа от закупки энергоресурсов у России. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

При этом он отказался раскрывать аргументы, которые собираются привести США в пользу столь невыгодного для Будапешта и Братиславы решения.

«Мы поговорим с ними о том, что должно произойти, — заявил Рубио. — Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах».

Как писал сайт KP.RU, Венгрия и Словакия подадут в суд Евросоюза два отдельных иска на решение Совета ЕС о запрете поставок российского газа. Это придется сделать из-за невозможности совместной жалобы, однако стороны будут координировать действия. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Напомним, Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Киева на 90 млрд евро в предстоящие два года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС об утверждении соответствующей схемы.

